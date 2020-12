Die Unbekannten entwendeten zum oben genannten Zeitpunkt einen weißen Kleintransporter der Marke Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen N - WR 682 aus der Holzschuherstraße.

Ein Mann meldete sich aufgrund eines Presseberichts bei der Polizei und gab an, dass er das Fahrzeug in der Regensburger Straße gesehen hätte. Es sei dort in der Nähe eines Schnellrestaurants geparkt. Die anfahrende Streifenbesatzung konnte das entwendete Fahrzeug tatsächlich dort auffinden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und einer umfangreichen Spurensicherung unterzogen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts. Zeugen, welche das Fahrzeug im Zeitraum von Samstagabend (circa 19:00 Uhr) bis Montagabend (23:45 Uhr) wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

