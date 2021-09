Am Donnerstagmorgen (16.09.2021) ist ein bislang unbekannter Täter in ein Pfandleihhaus im Nürnberger Stadtteil Leyh eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagmorgen gegen 5:15 Uhr in der Höfener Straße über ein Fenster Zutritt zu einem Pfandleihhaus. In den Geschäftsräumen suchte dieser nach Wertgegenständen und entwendete schließlich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Weiterhin entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Am Tatort führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die Spurensicherung durch.

Die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Markus Baumann / tb

