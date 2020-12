Der oder die Täter versuchten in einer Ladenzeile in der Wettersteinstraße gewaltsam die Glasschiebetür einer Metzgerei zu öffnen. Dabei beschädigten sie die elektrische Mechanik, gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 6.000 Euro.

Etwaige Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittefranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell