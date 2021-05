Über ein Rolltor in der Klaragasse verschaffte sich der Einbrecher im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr (Fr) und 07:00 Uhr (Sa) zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Innenhof. Von dort drang er über ein Fenster in das Geschäft für fair gehandelte Waren in der Vorderen Sterngasse ein. Aus den Innenräumen des Ladens entwendete der Täter anschließend rund 1500 Euro Bargeld. Der bei diesem Einbruch entstandene Sachschaden dürfte sich letztlich sogar auf knapp 3000 Euro summieren.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Personen, die im Bereich der Klaragasse sowie der Vorderen Sterngasse im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes zu wenden.

