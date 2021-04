Nürnberg vor 17 Minuten

Nürnberg: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 30.03.21 bis Ostersonntag, 04.04.21, waren Unbekannte in eine Gaststätte in der Eberhardshofstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.