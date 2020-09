Bei dem Einbruch in das Gartenhaus in einen Schrebergarten in der Lehrberger Straße entstand Sachschaden und ein geringer Entwendungsschaden. Der Täter hinterließ jedoch DNA-Spuren am Tatort, die im Rahmen der Spurensicherungsarbeit von den Beamten des Kriminaldauerdienstes gesichert wurden.

Die Ermittler der Nürnberger Kriminalpolizei konnten anhand der DNA-Spuren nun einen 30-jährigen Mann als Tatverdächtigen identifizieren. Der aktuelle Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters ist derzeit unbekannt.

