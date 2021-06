Ein Bild der Verwüstung bot sich am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr nach einem Einbruch in eine Fahrschule am Willy-Brandt-Platz. In der Nacht haben sich Unbekannte offenbar gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Der Schulungsraum der Fahrschule wurde verwüstet, ein Elektrogerät entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

