Nürnberg: Einbruch in Büroräumlichkeiten der Stadt Nürnberg - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.07.2021) brachen bislang unbekannte Täter in der Nürnberger Südstadt in Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung ein. Sie entwendeten Laptops und Bargeld.