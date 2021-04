Um in die Werkstatt des Autohauses zu gelangen, hebelten die Einbrecher eine Scheibe eines Rolltores auf. Aus dem Inneren stahlen sie eine größere Zahl von Radsätzen. Die Polizei geht daher davon aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug oder ein Lkw notwendig war.

Zwischenzeitlich hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs:

Wer hat im Tatzeitraum in der Bessemerstraße in Nürnberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat insbesondere ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw beobachtet, in welchen Radsätze / Reifen eingeladen wurden?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Stefan Bauer / tb

