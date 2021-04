Nürnberg vor 28 Minuten

Nürnberg: Einbrecher flüchtet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Samstagvormittag (24.04.2021) traf ein 54-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt in seinem Büro auf einen mutmaßlichen Einbrecher. Da der Tatverdächtige trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen unerkannt flüchten konnte, sucht die Polizei jetzt Zeugen.