Nürnberg vor 59 Minuten

Nürnberg: Ehrliche Finderin gab hohen Geldbetrag ab

Nürnberg (ots) - Ein 52-jähriger Mann verlor am Samstagabend (07.08.2021) Bargeld in fast fünfstelliger Höhe am Nürnberger Flughafen. Dank einer ehrlichen Finderin, hatte der Mann sein Geld schnell wieder.