Nürnberg vor 11 Minuten

Nürnberg: Duo stieg in Getränkelager ein - Festnahme

Nürnberg (ots) - Zwei Männer (38 und 41) sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29./30.07.2020) in das Getränkelager eines Supermarktes in der Schnieglinger Straße Ecke Nordwestring eingestiegen. Kurz darauf nahm sie die Polizei fest.