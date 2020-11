Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Diebstahl von Kaugummiautomaten - Täterfestnahme

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (25.11.2020) riss ein 33-jähriger Mann in Gibitzenhof gleich vier Kaugummiautomaten aus der Verankerung und flüchtete mit seiner Beute. Er konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden.