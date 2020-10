Nürnberg vor 3 Stunden

Nürnberg: Diebstähle aus Hotelumkleiden - Täterermittlung

Nürnberg (ots) - Am 18.11.2019 brachen zwei zunächst unbekannte Männer insgesamt sieben Spinde in einem Hotel in der Nürnberger Innenstadt auf und entwendeten diverse Wertgegenstände der Angestellten. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat nun zwei dringend Tatverdächtige ermitteln können.