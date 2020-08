Nürnberg vor 50 Minuten

Nürnberg: Diebstähle an Urnengräbern - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In den letzten Wochen wurden in mehreren Fällen Bronzefiguren von Urnengräbern am Nürnberger Südfriedhof entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.