Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Dieb schnitt Loch in Schaufensterscheibe - Festnahme

Nürnberg (ots) - Ein junger Mann steht im Verdacht, am Montag (10.08.2020) in den frühen Morgenstunden Schmuck aus den Auslagen eines Juweliergeschäftes in der Nürnberger Altstadt gestohlen zu haben. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest.