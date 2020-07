Nürnberg: Dieb griff in die Kasse und flüchtete

Der Dieb hielt sich gegen 10:30 Uhr in einem Gemüseladen im U-Bahnverteiler am Plärrer auf. Unvermittelt griff er in die Kasse und rannte daraufhin in Richtung Straßenbahnhaltestelle an der Oberfläche und von dort in Richtung Ludwigstraße davon. Eine Mitarbeiterin des Obst- und Gemüseladens lief dem Dieb hinterher und bekam ihn am Fußgängerüberweg Spittlertorgraben kurzzeitig zu fassen. Hier riss sich der Mann los und die Frau stürzte, wobei sie sich am Knie verletzte.

Täterbeschreibung:

Etwa 20 - 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, gebückte Haltung, osteuropäischer Typ, dunkel gekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Jeans und einem Käppi.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm die Anzeige auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ist mit der abschließenden Sachbearbeitung betraut und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 6115 entgegen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell