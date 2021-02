Nürnberg vor 19 Minuten

Nürnberg: Corona-Hinweisschilder zerstört

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (19.02.2021) auf Samstag (20.02.2021) zerstörten Unbekannte mehrere Corona-Hinweisschilder am Leipziger Platz in Nürnberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.