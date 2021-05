Nürnberg vor 25 Minuten

Nürnberg: Bundespolizist bei Kontrolle angegriffen

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.05.2021) bemerkte ein Beamter der Bundespolizei am Nordostbahnhof in Nürnberg eine Personengruppe, die verdächtig war, Betäubungsmittel mitzuführen. Bei der Kontrolle griff ein 22-Jähriger den Polizeibeamten an und verletzte ihn.