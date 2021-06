Nürnberg vor 56 Minuten

Nürnberg: Bilanz eines Einsatzes gegen die Rauschgiftkriminalität

Nürnberg (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost führten in der Zeit vom 21.06. - 28.06.21 einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durch. In mehreren gemeinsamen Aktionen wurden Bereiche der östlichen Nord- und Südstadt überwacht. In diesem Zusammenhang konnten die eingesetzten Beamten sechs Tatverdächtige vorläufig festnehmen, davon erwartet einen wohl eine mehrjährige Haftstrafe wegen Handels mit einer nicht geringen Menge Drogen unter Mitführen eines Springmessers. Weiterhin wurden vier Personen festgestellt, die schon seit längerem per Haftbefehl gesucht wurden.