Nürnberg: Bettelerlös geraubt - Täter flüchtig

Der 39-Jährige hielt sich gegen 14:15 Uhr am Treppenabgang des U-Bahnhofes "Weißer Turm" am Ludwigsplatz auf. Ein bislang Unbekannter schlug ihn mit einer Glasflasche und raubte den Bettelerlös von rund 30 Euro. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Es liegt nur eine vage Beschreibung vor. Es soll sich um einen Osteuropäer mit Bart gehandelt haben.

Das Opfer erlitt eine stark blutende Schnittwunde am Arm und kam mit dem Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weitergehenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

