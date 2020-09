Der Tatverdächtige hatte gegen 17:00 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Langwasser-Mitte grundlos eine Streife der Sicherheitswacht beleidigt. Auch eine daraufhin hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd beleidigte der 37-Jährige umgehend mit zahlreichen Fäkalausrücken. Als die Polizeibeamten seine Identität feststellen wollten, ergriff der Mann mit seinem E-Bike die Flucht.

Auf seiner Flucht durchquerte er zunächst das Parkhaus am Franken-Center. Auch ein Kradfahrer der Verkehrspolizei Nürnberg beteiligte sich an der Fahndung nach dem 37-Jährigen. Als der Motorradpolizist den E-Bike-Fahrer ausgemacht hatte, setzte dieser seine Flucht allerdings unbeeindruckt über mehrere Seitenstraßen fort. Letztlich durchquerte der flüchtige Radfahrer eine Grünanlage, in der zu diesem Zeitpunkt eine Grillfeier stattfand. Er verhedderte sich in den angebrachten Absperrbändern und kam zu Fall. Der Kradfahrer nahm den 37-Jährigen daraufhin fest.

Ein Atemalkoholtest wies auf eine Alkoholisierung von über 1,1 Promille hin. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen. Auch das E-Bike des Mannes nahmen die Beamten näher in Augenschein. Da die Polizisten davon ausgehen, dass das Fahrrad aufgrund einer Manipulation schneller aus die erlaubten 25 km/h fährt, wurde es sichergestellt und wird begutachtet. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr.

