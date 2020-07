Nürnberg vor 52 Minuten

Nürnberg: Betrunkene Fußgängerin sprüht Autofahrer Pfefferspray ins Gesicht

Nürnberg (ots) - In der Samstagnacht (11.07.2020) kam eine betrunkene Frau im Nürnberger Stadtteil Ludwigsfeld mit einem Pkw-Fahrer in Streit und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die hinzugerufenen Streifenbeamten beleidigte die Frau und spukte sie an.