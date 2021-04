Eine Fachfirma führte am Vormittag Arbeiten an einer Schaltanlage auf dem Gelände des Klärwerks durch. Gegen 09:50 Uhr erlitt aus bislang ungeklärter Ursache ein 53-jähriger Mitarbeiter der Firma an einer hochspannungführenden Leitung der Anlage einen Stromschlag. Sofort alarmierte Kräfte der Feuerwehr mussten zunächst die Stromversorgung im betroffenen Bereich kappen, um zu dem Mann vorzudringen. Der 53-Jährige erlitt bei dem Vorfall so schwere Verletzungen, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.

Bei dem Stromschlag entstand zudem ein kleinerer Brand, welchen ein 54-jähriger Mitarbeiter der Fachfirma versuchte zu löschen. Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat noch am gleichen Tag die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Hierbei werden die Beamten auch von Spezialisten des Landeskriminalamtes unterstützt.

Auf Grund des bei dem Stromschlag entstandenen Kurzschlusses kam es in den Nürnberger Stadtteilen Muggenhof und Schniegling für etwa 45 Minuten zu einem Ausfall im öffentlichen Stromnetz. Hiervon war insbesondere der Bereich um die Brettergartenstraße, Schnieglinger Straße sowie Muggenhofer Straße betroffen.

