Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen am Freitagabend gegen 16:15 Uhr einen 35-jährigen Mann wegen eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls fest. Aus diesem Grund verbrachten die Beamten den Mann in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Jakobsplatz.

In der Haftanstalt zeigte sich der 35-Jährige plötzlich äußerst aggressiv und schlug nach einem Polizeibeamten. Dieser wurde durch einen Schlag leicht verletzt. Einen weiteren Beamten verfehlte er mit weiteren Schlägen nur knapp.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte erneut wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen Haftantrag.

Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich führt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

Markus Baumann / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

