Ein 43-Jähriger Autofahrer verursachte am Montagabend gegen 18:30 Uhr in der Voltastraße einen Auffahrunfall. Die Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten jedoch fest, dass der 43-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Aufgrund der Alkoholisierung ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher an und wollten ihn deshalb zur Dienststelle mitnehmen. Offenbar war der Mann mit der angeordneten Maßnahme nicht einverstanden und griff die Polizeibeamten unter anderem mit Fußtritten an. Weiterhin beleidigte er die Beamten.

Der 43-Jährige musste schließlich unter Anwendung von unmittelbarem Zwang festgenommen werden. Hierbei verletzte sich niemand.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun gegen den 43-jährigen Mann unter anderem wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Markus Baumann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell