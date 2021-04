Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen den Mann gegen 03:30 Uhr am Frauentorgraben an. Auf Grund der derzeit geltenden nächtlichen Ausgangssperre unterzogen sie den 23-Jährigen einer Personenkontrolle. Dieser reagierte zunächst kooperativ, ergriff während der Maßnahme aber kurzerhand die Flucht. Den Beamten gelang es dennoch, den Mann festzuhalten. Als die Polizisten den 23-Jährigen daraufhin fesseln wollten, um eine weitere Flucht zu verhindern, rastete dieser aus und widersetzte sich massiv der Maßnahme. Hierbei erlitten ein 31-jähriger Beamter und sein 23-jähriger Kollege Verletzungen an der Hand.

Den mutmaßlichen Grund für seine Flucht trug der 23-jährige Mann indes bei sich: Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm auf. Gegen den Mann leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands sowie Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Zudem wird wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Der 23-Jährige wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Marc Siegl / tb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell