Nürnberg vor 56 Minuten

Nürnberg: Bedrohung mit vermeintlicher Schusswaffe - zwei Personen festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (21.12.2020) gerieten drei Männer in der Nürnberger Rangierbahnhof-Siedlung in Streit. Ein 40-jähriger Mann wurde hierbei mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, was zahlreiche Kräfte der Polizei auf den Plan rief.