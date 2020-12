Der weiße Kleintransporter der Marke Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen N - WR 682 wurde gegen 19:00 Uhr ordnungsgemäß in der Holzschuherstraße in Nürnberg geparkt. Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl des Fahrzeugs.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

