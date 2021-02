Kurz nach 19:45 Uhr gerieten ca. 10 Personen in der Nürnberger Königstorpassage miteinander in Streit. Die zunächst verbal ausgetragene Auseinandersetzung mündete in Handgreiflichkeiten durch mindestens drei junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren. Nachdem sich die Angriffe in einem videoüberwachten Bereich ereigneten, fiel Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg Mitte die sich anbahnende Schlägerei sofort auf. Umgehend wurden Einsatzkräfte zum Ort der Auseinandersetzung beordert, um die Streitparteien zu trennen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten mehrere Beteiligten der Auseinandersetzung.

Im Rahmen der Fahndung konnten mit Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Nürnberg eine Reihe von Zeugen und Geschädigten der Personengruppe im Bahnhofsbereich festgestellt und befragt werden. Ein Jugendlicher wurde durch die Handgreiflichkeiten leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Aufgrund der vorliegenden Aufnahmen der Videoüberwachung konnten schnell zwei polizeibekannte jugendliche Intensivtäter sowie ein weiterer junger Mann als Rädelsführer identifiziert werden. Diese erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Stefan Bauer

