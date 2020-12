Nürnberg vor 25 Minuten

Nürnberg: Aufgebrachter Radfahrer schlägt und spuckt

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (02.12.2020) gerieten in der Nürnberger Südstadt ein Radfahrer und eine Autofahrerin in Streit. Im Verlauf des Streits bespuckte der Radfahrer das Auto und schlug darauf ein.