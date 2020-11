Nürnberg vor 59 Minuten

Nürnberg: Aufdringliche Spendensammlerin wurde handgreiflich

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (14.11.2020) kontrollierten Mitarbeiterinnen der Stadt Nürnberg eine 60-jährige Frau, die in der Breiten Gasse aufdringlich um Geld bettelte. Bei der Kontrolle griff sie eine der Mitarbeiterinnen tätlich an.