Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Auf Polizeibeamte eingeprügelt

Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (15.12.2020) attackierte in der Nürnberger Südstadt ein 20-Jähriger zwei Polizeibeamte mit massiven Faustschlägen. Der Mann musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.