Zwei Fußgänger waren am Samstagnachmittag auf dem Fußweg am südlichen Pegnitzufer unterwegs, als ihnen unterhalb der Brückenstraße fünf Männer osteuropäischen Aussehens auffielen, die sich an mehreren mit Planen abgedeckten Fahrrädern zu schaffen machten. Beim Anblick der Fußgänger flüchteten die fünf Männer auf Fahrrädern. Die Zeugen verständigten unverzüglich die Polizei. Eine Fahndung nach den Flüchtigen mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass unter den Planen noch drei weitere Mountainbikes offensichtlich versteckt worden waren. Etwa zeitgleich meldete eine weitere Passantin den Fund zweier Mountainbikes in einem Gebüsch unweit der ersten "Fundstelle". Alle fünf Fahrräder waren mit Aufklebern einer nahe gelegenen Gesamtschule in der Deutschherrnstraße versehen.

Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellte, war ein Anhänger, der am Sportgelände der Schule stand, aufgebrochen und die Fahrräder entwendet worden. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung vor Ort. Der Gesamtwert der Fahrräder beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Von den Flüchtigen liegt nur eine vage Beschreibung vor: Junge Männer Anfang 20, osteuropäischer Typ, kurze Haare, einer von ihnen bekleidet mit einer grauen Jacke. Die Täter flüchteten unter anderem mit einem roten und einem orangenem Mountainbike.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911 6583 - 0 in Verbindung zu setzen.

