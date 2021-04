Gegen 16:45 Uhr verließ der unbekannte Täter mit zwei Dosen Whiskey einen Supermarkt in der Landgrabenstraße ohne diese bezahlt zu haben.

Nach Verlassen des Geschäfts sprach ein Angestellter ihn auf den Diebstahl an und forderte ihn auf, mit ins Büro zu kommen. Daraufhin schlug der Unbekannte ihm die Beine weg, sodass der Angestellte auf den Boden fiel. Er zog sich blutige Wunden an den Armen und Händen zu. Dennoch verfolgte er den Täter, verlor ihn aber aus den Augen, als dieser zuerst auf einen Balkon und dann über eine Mauer kletterte, die in den Innenhof eines Hotels in der Landgrabenstraße führte.

Der Wert der entwendeten Getränkedosen beläuft sich auf etwa 6 Euro.

Eine Beschreibung des unbekannten Täters liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell