Gegen 21:15 Uhr befuhr der 45-Jährige mit seinem hochmotorisierten Audi SUV die Straße An den Rampen in Richtung Frankenschnellweg. Dort hielt das Fahrzeug zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Nach den Angaben des Fahrers verlor er beim Wiederanfahren die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß anschließend mit der Fahrzeugfront in eine andere Lichtzeichenanlage. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett zerstört, so dass eine Behelfsampel im Bereich der Unfallstelle eingerichtet werden musste.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Da Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum des Fahrers vorlagen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Hierbei wurde ein Wert von über einem Promille Alkohol festgestellt und daraufhin die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Die Beamten stellten außerdem den Führerschein des 45-Jährigen sicher.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 65830 zu melden.

