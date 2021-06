Nürnberg vor 36 Minuten

Nürnberg: Aggressiver Bettler wird handgreiflich

Nürnberg (ots) - Am Mittwoch (23.06.2021) griff ein bislang unbekannter Mann eine junge Frau in der Innenstadt an und verletzte sie. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet um Zeugenhinweise.