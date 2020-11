Nürnberg vor 47 Minuten

Nürnberg: 40-jähriger Mann ging auf Passanten in Nürnberger Südstadt los - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (10.11.2020) ging ein 40-jähriger Mann scheinbar wahllos auf Passanten in der Nähe des Nürnberger Aufseßplatzes los. Der Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde von der Polizei festgenommen.