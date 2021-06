Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: 4 Tatverdächtige nach Einbruch in Biergarten festgenommen

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Montag (14.06.2021) auf Dienstag (15.06.2021) brachen mehrere Personen offenbar gemeinsam in einen Biergarten an der Wöhrder Wiese ein. Sie wurden noch vor Ort festgenommen.