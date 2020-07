Nürnberg: 33-Jähriger schießt mit Stahlkugel auf Personen

Gegen 23:15 Uhr teilte ein 19-Jähriger mit, dass er in einem Waldstück Am Weißensee von einem zunächst Unbekannten beschossen worden sei. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und des Unterstützungskommandos kamen daraufhin vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen in der Nähe wohnhaften 33-jährigen Mann. Dieser konnte daraufhin festgenommen werden.

Der Mann fühlte sich offenbar durch den 19-Jährigen und seine drei Begleiter, welche im angrenzenden Wald feierten, in seiner Ruhe gestört. Daraufhin suchte er die Gruppe auf und schoß eine Stahlkugel mit einer Präzisionsschleuder in Richtung des 19-Jährigen. Hierbei traf er das in der Hand gehaltene Mobiltelefon des jungen Mannes, welches hierdurch zerstört wurde.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten die benutzte Präzisionsschleuder, 46 Stahlkugeln, Betäubungsmittel, ein manipuliertes Kleinkaliber-Gewehr sowie eine Armbrust bei dem 33-Jährigen auf. Die Waffen wurden zur Überprüfung sichergestellt.

Der 33-Jährige muss sich nun unter Anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem wird geprüft, ob er gegen waffenrechtliche Bestimmungen verstoßen hat. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell