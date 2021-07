Nürnberg vor 4 Stunden

Nürnberg: 29-Jähriger leistet massiv Widerstand - Beamte verletzt

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (18.07.2021) wurden Beamte der PI Nürnberg-Süd bei einem Unterstützungseinsatz für den Rettungsdienst in der Südstadt angegriffen und verletzt. Der Beschuldigte wurde in einer Fachklinik untergebracht.