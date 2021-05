Ein Zeuge beobachtete den Mann gegen 22:45 Uhr, als er an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Kleestraße gegen die Außenspiegel trat. Kurze Zeit später erhielt die Einsatzzentrale eine Mitteilung, dass eine Person mit derselben Beschreibung in der Lödelstraße über geparkte Fahrzeuge laufen soll.

Daraufhin fuhren mehrere Streifen die genannten Örtlichkeiten an und konnten dort einen 24-jährigen Mann antreffen und festnehmen.

Im Nahbereich konnten durch die Beamten zahlreiche (über 20) beschädigte Pkw festgestellt werden. An den Fahrzeugen wurden jeweils Mitteilungen, mit der Bitte, sich bei der Polizei zu melden, hinterlassen.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht benannt werden.

Die Beamten nahmen den jungen Mann in Gewahrsam. In der Dienststelle wurde er erkennungsdienstlich behandelt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme vorgenommen.

Die Polizei bittet Personen, deren Fahrzeuge im Nahbereich um die Kleestraße ebenfalls beschädigt wurden, sich mit der PI Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911/9482-0 in Verbindung zu setzen.

