Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: 23-Jähriger schlug Wandfliesen aus polizeilichem Verwahrraum

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (05.02.2021) verlor ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Handeln und randalierte in einem polizeilichen Verwahrraum. Er musste in die Obhut einer fachärztlichen Klinik übergeben werden.