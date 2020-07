Nürnberg: 20-Jähriger schoss mit Schreckschusswaffe - Festnahme

Gegen 20:20 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Polizeieinsatzzentrale ein, dass ein Mann im Bereich des U-Bahnhofs Röthenbach mit einer Waffe geschossen habe. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West fuhren daraufhin die Örtlichkeit an und konnten vor Ort einen 20-jährigen Mann, der auf die Beschreibung der Zeugen passte, vorläufig festnehmen. Eine Schusswaffe führte der Mann jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mit sich. Vor Ort meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei den Beamten. Er hatte beobachtet, wie der 20-Jährige kurz vor dem Eintreffen der Streifen einen blauen Rucksack in einem Gebüsch entsorgte. Die Polizisten fanden den Rucksack und darin eine PTB-Waffe, mit der die Schüsse mit hoher Wahrscheinlichkeit abgefeuert wurden. Einen Waffenschein besaß der Mann nicht.

Die Beamten leiteten gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Außerdem gab ein 17-jähriger Mann im Nachgang gegenüber der Polizei an, dass er von dem Mann mit der Waffe zuvor bedroht wurde. Er muss sich deshalb nun auch wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.

