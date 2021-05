Nach einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen an einer Skateanlage am Spittlertorgraben wollte eine Polizeistreife am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr die Personalien von einer 16-jährigen Jugendlichen feststellen. Sie soll zuvor eine andere junge Frau geschlagen und beleidigt haben.

Als die Polizeibeamten die Jugendliche ansprachen, wollte sie zunächst flüchten. Nachdem die Beamten sich der jungen Dame schließlich näherten, versuchte sie die beiden Beamten körperlich zu attackieren.

Bei der anschließenden Festnahme trat die 16-Jährige weiter um sich. Hierbei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Weiterhin beleidigte sie die Beamten mit wüsten Ausdrücken.

Die Polizeibeamten mussten die Jugendliche letztendlich zur Dienststelle mitnehmen und übergaben sie dort an einen Erziehungsberechtigten.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun gegen die Jugendliche unter anderem wegen des Verdachts eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und einer Beleidigung.

Markus Baumann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell