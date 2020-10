Gegen 07:45 Uhr lief der Junge auf dem Gehweg der Humboldtstraße in südwestliche Richtung. An der Kreuzung Humboldtstraße / Singerstraße wollte er die Singerstraße überqueren. Ein Pkw, der ihm auf der Humboldtstraße entgegenkam, wollte nach links in die Singerstraße abbiegen. Der 12-Jährige wurde auf der Straße von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden.

Die Fahrerin des Pkw hielt daraufhin kurz an, wurde von dem Geschädigten angesprochen und setzte dann ihre Fahrt fort ohne ihre Personalien etc. zu hinterlassen.

Eine weitere Zeugin, welche mit ihrem Fahrzeug hinter dem Pkw der Unfallbeteiligten gefahren war, hielt ebenfalls kurz an, erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen und fuhr dann ebenfalls weiter.

Der Junge wurde durch den Unfall leicht am Bein verletzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Sachverhalt auf. Sie sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere die Fahrerin des unfallbeteiligten Pkw (lediglich Pkw-Farbe "rot" bekannt) sowie die Zeugin im dahinter fahrenden Fahrzeug werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 zu melden.

