Muhr am See vor 46 Minuten

Muhr am See: Exhibitionist unterwegs - Zeugenaufruf

Muhr am See (ots) - Gestern Nachmittag (23.06.2021) zeigte sich ein unbekannter Mann in Muhr am See einer Frau gegenüber in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen.