Mittelfranken vor 30 Minuten

Mittelfranken: Vorsicht Betrüger - falsche Polizeibeamte am Telefon

Mittelfranken (ots) - Seit heute Morgen (09.09.2020) häufen sich bei der Polizei die Mitteilungen über Betrugsversuche am Telefon. Die Täter geben sich dabei selbst als Polizeibeamte aus und versuchen so an das Geld meist lebensälterer Geschädigter zu kommen.