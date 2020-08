Mittelfranken vor 31 Minuten

Mittelfranken: Vorsicht Betrüger - falsche Polizeibeamte am Telefon

Mittelfranken (ots) - In Westmittelfranken und im Bereich Erlangen haben in den vergangenen Tagen wiederum zahlreiche Personen Anrufe von Betrügern bekommen. Die Täter gaben sich als vermeintliche Polizeibeamte aus. In zwei Fällen kam es zu einer Geldübergabe von jeweils mehreren tausend Euro.