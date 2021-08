Virales Video auf Twitter und Instagram aus Nürnberger Land

Clip zeigt, wie schwarze Mutter und Kinder in Neuhaus von wütenden Nachbarn verfolgt werden

werden Twitter-Nutzer erheben Rassismus-Vorwurf

Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth klärt über Hintergründe auf: Vor Video soll es Attacke gegeben haben

In den sozialen Medien sorgt derzeit ein kursierendes Video für Wut und Aufregung. Zu sehen ist darauf, wie mehrere weiße Menschen einer schwarzen Frau und ihren beiden Kindern auf der Straße einer Wohnsiedlung offenbar nachlaufen. Die Situation wirkt extrem angespannt, die Grundstimmung erheblich gereizt. Immer wieder fallen Beleidigungen in Richtung der Frau, die den Vorfall offensichtlich selbst mit ihrem Smartphone filmt. Dem Ganzen vorausgegangen ist laut Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige. Der Posterin des Videos wird vorgeworfen, eine Nachbarin gewalttätig angegriffen zu haben - und sie obendrein mit dem Tod bedroht zu haben.

Neuhaus: Mutter soll zuvor andere Frau geschlagen und getreten haben

Laut Recherchen von inFranken.de ereignete sich der Vorfall auf dem Video bereits am 6. August 2020, also vor genau einem Jahr. Kurz zuvor soll die schwarze Frau eine andere Frau gewaltsam attackiert haben. "Die Posterin soll der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben", berichtet Dr. Daniel Hader, stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, inFranken.de.

Ferner solle sie der Geschädigten in den Unterarm gebissen und mit dem Fuß auf die daraufhin zu Boden gegangene Frau wiederholt eingetreten haben. Darüber hinaus solle die Angreiferin ihr Opfer mit dem Tod bedroht haben. "Es soll der Satz gefallen sein: 'Ich bringe dich und deine Familie um'", sagt Pressesprecher Hader.

Nach derzeitigem Kenntnisstand solidarisierten sich nach diesem Vorfall kurz darauf offenbar Angehörige und Bekannte der angegriffenen Frau. In der Folge kam es mutmaßlich zu den auf dem Handyvideo festgehaltenen Szenen in Neuhaus. Das Amtsgericht Hersbruck hat im November vergangenen Jahres Anklage gegen die mutmaßliche Angreiferin erhoben. Eine Entscheidung in dem Fall steht noch aus.

Twitter-Nutzer erheben Rassismus-Vorwurf - Video-Posterin äußert sich

Die Videoaufnahmen der schwarzen Frau wurden unter anderem auf mehreren Twitter- und Instagram-Kanälen veröffentlicht. "Hier sieht man einen rassistischen Mob durch Nürnberger Umland ziehen, wie sie eine Schwarze Mutter MIT ihrem Kind durch das Dorf verfolgen, sie bedrohen und beleidigen. Teilt bitte dieses Video!!", heißt es hierbei in einer Videobeschreibung. inFranken.de hat mit der Urheberin des Videos persönlich gesprochen. Die junge Mutter wirft ihren ehemaligen Nachbarn ihrerseits Mobbing und Drangsalierung vor.

"Der Vorfall hat vor einem Jahr stattgefunden", sagt die junge Frau. Gegenüber inFranken bestätigt sie die Echtheit des Videos. Als Ort des Geschehens gibt sie Neuhaus an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) an, den damaligen Wohnort ihrer Familie. Auf den Aufnahmen sei zu erkennen, wie sie und ihre zwei Kinder von Nachbarn verfolgt würden. Vorausgegangen seien wiederkehrende Beleidigungen vonseiten der anderen Anwohner.

Die junge Mutter berichtet von fortlaufenden Mobbingvorfällen, die sich gegen sie gerichtet hätten. Sie sei im Ort regelrecht "drangsaliert" worden. "Die haben einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank", sagt sie. Nähere Informationen oder Einzelheiten zu den anscheinend bereits länger zurückliegenden Ereignissen will die Frau gegenüber inFranken.de nicht nennen. Warum sie gerade jetzt das Video, das sie offenbar bereits vor einem Jahr angefertigt hat, auf ihrer Instagram-Seite teilt, ist ebenfalls unklar.

Polizei Mittelfranken erhält zahlreiche Hinweise - Staatsanwaltschaft prüft Vorfall

Die Polizei hat indes Kenntnis von den im Netz kursierenden Aufnahmen. Am Donnerstag (05.08.2021) erreichten das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken demnach zahlreiche Hinweise auf das Video, "in welchem unter anderem Beleidigungen zum Nachteil einer Frau zu sehen sind", berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. "Der im Video gezeigte Vorfall aus dem Jahr 2020 ist bei der bekannt und bereits zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet",

Die hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Dabei konnte das Video dem Präsidium zufolge zeitnah einem Vorfall aus dem Jahr 2020 im Landkreis Nürnberger Land zugeordnet werden. "Eine aktuelle Gefährdungssituation für die im Video zu sehende Frau und deren Kinder konnte somit ausgeschlossen werden", teilt die Polizei mit.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem besagten Vorfall sind laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken bereits abgeschlossen und liegen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Prüfung vor.

Erste Polizeimeldung vom 6.08.2021: Social Media - Aktuell kursierendes Video

Am Donnerstag (05.08.2021) erreichten das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken zahlreiche Hinweise auf ein in Social-Media Kanälen verbreitetes Video. Der im Video gezeigte Vorfall aus dem Jahr 2020 ist bei der Polizei bekannt und bereits zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet.

Das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken erreichten am Donnerstag zahlreiche Hinweise von Usern auf ein in Social-Media Kanälen kursierendes Video, in welchem unter anderem Beleidigungen zum Nachteil einer Frau zu sehen sind.

Die mittelfränkische Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Dabei konnte das Video zeitnah einem Vorfall aus dem Jahr 2020 im Landkreis Nürnberger Land zugeordnet werden.

Eine aktuelle Gefährdungssituation für die im Video zu sehende Frau und deren Kinder konnte somit ausgeschlossen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem besagten Vorfall sind bereits abgeschlossen und liegen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zu Prüfung vor.